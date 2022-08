PlayStation ha lanciato una pagina dedicata ai giochi PC sul suo sito ufficiale

Sony ha aperto una pagina ufficiale per i suoi giochi per PC sul sito PlayStation, con tanto di FAQ inclusa dedicata alla piattaforma. Si tratta di un altro piccolo segno dell'apertura della multinazionale giapponese al mondo dei computer, evidentemente sempre più appetibile dal punto di vista economico.

La nuova pagina PC sul sito PlayStation

Aprendo la pagina possiamo leggere il titolo: Giochi PlayStation per PC / Esplora una serie di amatissimi titoli di PlayStation Studios, ora disponibili per PC su Steam o Epic Games Store.

Sotto il banner principale, troviamo due elenchi: quello dei giochi già disponibili, come God of War o Horizon Zero Dawn, e quello dei giochi in arrivo, come Marvel's Spider-Man o Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri. Quindi vengono forniti i link a Steam e all'Epic Games Store, dove è possibile acquistare i giochi PlayStation.

Infine arriva la FAQ, che riportiamo integralmente, nonostante non contenga informazioni inedite:

Quanto costano i giochi PlayStation su PC?

Il prezzo varia a seconda del titolo. Chiedi i prezzi più recenti al tuo rivenditore di fiducia.

Ho bisogno di un account PSN per giocare ai giochi PlayStation su PC?

No, attualmente non è necessario un account PSN per giocare ai giochi di PlayStation Studios su PC.

Posso utilizzare un controller DualSense per giocare ai giochi PlayStation su PC?

Sì, puoi utilizzare un controller DualSense per giocare ai giochi di PlayStation Studios su PC tramite una connessione cablata. Il supporto delle funzioni specifiche di DualSense e della connettività wireless varia a seconda del titolo. Per ulteriori informazioni, visita la nostra pagina di supporto DualSense.

Quali altre periferiche di controllo supportano i giochi PlayStation su PC?

Tutti i giochi PlayStation Studios su PC supportano numerose opzioni di controllo, tra cui mouse e tastiera, DualShock 4 e DualSense, oltre ad altri controller di gioco. Le funzioni specifiche variano a seconda del titolo.

Se possiedo già il gioco su PS4 o PS5, devo acquistare il gioco separatamente per giocarlo su PC e viceversa?

Sì, le versioni per PC e per console dei giochi di PlayStation Studios sono prodotti diversi. Attualmente non è possibile acquistare la versione PC di un titolo e poi giocarlo su una console PS4 o PS5, o viceversa.

Posso trasferire i miei salvataggi dalla versione PS4 o PS5 alla versione PC?

Attualmente non è possibile trasferire i dati di salvataggio dalla versione PS4 o PS5 alla versione PC di un titolo PlayStation Studios, o viceversa.

I giochi PlayStation su PC hanno il supporto per i trofei?

I titoli PlayStation Studios includono il supporto per gli obiettibi sia su Steam sia su Epic Games Store. Non si sincronizzeranno con l'elenco dei trofei sul profilo PSN.

Quali altri giochi sono in arrivo su PC?

Segui gli aggiornamenti sui nuovi annunci su Twitter e Instagram di PlayStation e torna qui per saperne di più sui nuovi giochi di PlayStation Studios in arrivo su PC.

Dove posso acquistare giochi per PC?

I titoli PlayStation Studios per PC sono disponibili per l'acquisto presso una serie di rivenditori digitali, tra cui Steam ed Epic Games.

Dove posso trovare l'assistenza clienti per i miei giochi per PC?

Per ulteriori informazioni o domande relative all'acquisto del gioco per PC, visita l'Assistenza di Steam o l'Assistenza di Epic Games.

Per domande su un gioco o per segnalare problemi di gioco, visita la pagina di supporto di PlayStation.