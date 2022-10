PlayStation Stars: per ottenere un gioco AAA con i punti servono $1.750 di acquisti

Stando a una stima per ottenere un gioco AAA recente gratuitamente tramite il programma PlayStation Stars è necessario un quantitativo di punti equivalente a 1.750 dollari di acquisti tramite il PlayStation Store.

PlayStation Stars è un programma fedeltà di Sony che debutterà in Italia il 13 ottobre 2022. Possono parteciparvi gratuitamente tutti gli utenti PS5 e PS4, con le ricompense in palio che vanno da collezionabili digitali a fondi per il PSN. Premi e punti possono essere ottenuti partecipando a varie campagne e attività. Inoltre ogni acquisto fatto sul PlayStation Store garantisce un determinato quantitativo di punti per gli abbonati al PS Plus.

Negli USA gli iscritti a PlayStation Stars ottengono 10 punti per ogni dollaro speso nel PlayStation Store. Al momento ci sono solo 5 giochi giochi riscattabili tramite il programma fedeltà, tra cui The Quarry (il tripla A più recente nel catalogo e che di listino nei negozi costa 70 dollari, salvo eventuali promozioni) ottenibile con 17.500 punti, dunque 1.750 dollari, più o meno l'equivalente di 24 giochi a prezzo pieno.

PlayStation Stars

Tenete presente in ogni caso che, come accennato in precedenza, è possibile ottenere punti PlayStation Stars anche senza spendere un centesimo, partecipando ad esempio alle varie attività e campagne proposte da Sony. C'è da considerare anche che non tutti i giochi richiedono lo stesso quantitativo di punti. Ad esempio, Cult of the Lamb ne richiede 6.250, quindi poco più di un terzo rispetto a The Quarry. Inoltre al momento non sappiamo se i giochi che verranno aggiunti al catalogo in futuro avranno un costo in punti simile a quelli disponibili attualmente.

Ecco i giochi riscattabili con i punti di PlayStation Stars negli USA e i loro prezzi di listino nei negozi (fonte: Tweaktown):

The Quarry - 17.500 punti (prezzo nei negozi: 69,99 dollari)

Sekiro: Shadows Die Twice - 15.000 punti (prezzo nei negozi: 59,99 dollari)

Hades - 6.250 punti (prezzo nei negozi: 24,99 dollari)

Cult of the Lamb - 6.250 punti (prezzo nei negozi: 24,99 dollari)

It Takes Two - 10.000 punti (prezzo nei negozi: 39,99 dollari)

Rimanendo in tema, stando ai dataminer PlayStation Stars potrebbe avere un livello Diamante, accessibile solo su invito.