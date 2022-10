Asterigos: Curse of the Stars, abbiamo provato l'action GDR ispirato all'Antica Grecia

Se volete sapere cosa ne pensiamo, continuate a leggere il nostro provato di Asterigos Curse of the Stars .

Fino al 10 ottobre sarà possibile provare la demo di Asterigos Curse of the Stars e, dal giorno immediatamente successivo, sarà disponibile la versione completa per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Le prime impressioni sull'ultima fatica di Acme Gamestudio saranno quindi fondamentali per convincere molti a dare una possibilità a questo nuovo gioco oppure a ignorarlo senza riserve.

Un esempio è ciò di cui vi parliamo quest'oggi, Asterigos: Curse of the Stars, una nuova avventura e gioco di ruolo d'azione che prende, alla lontana, ispirazione anche dal mondo dei souls-like, mescolando il tutto con un'estetica fantasy ispirata alla Grecia Antica.

Il catalogo delle demo del Steam Next Fest nasconde sempre un po' di novità interessanti, alcune per giochi che rimarranno in sviluppo per ancora un bel po' di tempo e altre, invece, dedicate a titoli che sono dietro l'angolo.

Una ragazza contro il mondo

Hilda, protagonista di Asterigos Curse of the Stars

Asterigos Curse of the Stars non è un souls-like, anche se gli sviluppatori (forse un po' per moda) hanno voluto mettere il tag dedicato sulla pagina Steam. Una prima differenza dal souls-like medio è il fatto che non possiamo creare il nostro personaggio: noi saremo Hilda, una ragazza della legione di Northwind che, dopo essere stata lasciata a casa dal resto della squadra in quanto ancora troppo giovane, si ritrova a dover ripercorrere le loro orme per prestargli soccorso.

La legione di Northwind è sparita e tutto punta verso la città di Alphes, una metropoli ispirata all'Antica Grecia sulla quale pare essere caduta una strana maledizione. La demo non ci dice molto di più, se non che nella città le persone si stanno trasformando in mostri e il panico dilaga.

Alphes, la città di Asterigos Curse of the Stars

Sappiamo che Asterigos Curse of the Stars non avrà una trama lineare, in quanto si potranno prendere una serie di decisioni che "altereranno il corso della storia": quanto saranno profonde e varie queste scelte? Impossibile dirlo per ora.

Quello che possiamo dire è che la trama pare raccontata in modo più diretto rispetto ai souls-like di Miyazaki e FromSoftware. La protagonista parla per darci indicazioni, commenta quanto succede e ci sono veri e propri momenti puramente narrativi durante i quali vedremo echi del passato rimasti nell'aria dentro la città. Non possiamo ancora commentare sulla qualità, ma per chi è in cerca di un gioco d'azione con una trama più classica e lineare, Asterigos Curse of the Stars risponde ai requisiti.