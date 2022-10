Cyberpunk Edgerunners: il cosplay di Lucy di saiwestwood fa venir voglia di un seguito

Cyberpunk 2077 sembra essere in un buon momento. Non solo Edgerunners ha ottenuto un gran successo e ha fatto risalire enormemente il numero di giocatori contemporanei su Steam, ma CD Projekt RED ha confermato il seguito del gioco. Non dimentichiamo poi l'arrivo dell'espansione. Anche il mondo del cosplay rinnova i propri sforzi su Cyberpunk 2077 come ci dimostra saiwestwood che propone il proprio cosplay di Lucy da Cyberpunk Edgerunners.

Lucy è uno dei personaggi di Cyberpunk Edgerunners, serie animata basata sulla Night City di Cyberpunk 2077. L'universo narrativo è le stesso e il gioco ha anche ottenuto alcuni contenuti a tema con la serie animata. Lucy è subito diventata uno dei personaggi preferiti dai fan e saiwestwood si è data da fare per realizzare un costume fedele all'originale.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Lucy realizzato da saiwestwood? Il personaggio di Cyberpunk Edgerunners è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?