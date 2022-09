Genshin Impact: il cosplay di Lisa di galaxy.__.prince incanta lo sguardo

Anche dopo molto tempo, Genshin Impact continua a essere uno dei giochi preferiti dal pubblico. I personaggi continuano ad aumentare ma alcuni classici rimangono del cuore degli appassionati, come ad esempio la maga Lisa. Ora, galaxy.__.prince ci propone il proprio cosplay di Lisa, che incanta gli occhi con la propria magia.

Lisa è una maga, come detto, che dispone del potere elettrico. Il personaggio è appassionato di libri e va sempre in cerca di nuova conoscenza. Anche se in questo cosplay non è presente, Lisa tende ad avere sempre con sé un volume rilegato. Il cosplay è ben realizzato, con un costume fedele a quello del gioco.

Se siete fan di Lisa, allora dovreste vedere il cosplay di Lisa di miss_autumn è fedele al gioco fino all'ultimo dettaglio. Ecco poi anche il cosplay di Lisa di caelenacosplay è pieno di dettagli. Chiudiamo i nostri suggerimenti con il cosplay di Lisa di sayathefox è pura magia e bellezza.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Lisa realizzato da galaxy.__.prince? Il personaggio di Genshin Impact è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto cosplay di qualità superiore?