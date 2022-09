Marvel's Spider-Man, mod sostituisce Peter con Kratos di God of War: ecco il video

La scena dei modder si sta davvero divertendo con la versione PC di Marvel's Spider-Man, vedi ad esempio quest'ultima mod che sostituisce Peter Parker con Kratos, il potente protagonista di God of War.

Come si vede nel video qui sopra, l'ex Fantasma di Sparta si trova decisamente a proprio agio nel ruolo dell'affezionato Spider-Man di quartiere, sebbene sul piano realizzativo si sia visto di meglio di recente, ad esempio nella mod con Wolverine.

Ovviamente mimare le abilità e i movimenti dell'Uomo Ragno non è semplice per un qualsiasi altro personaggio, e così anche Kratos si ritrova a lanciare ragnatele per dondolarsi fra un palazzo e l'altro, mentre durante i dialoghi la vocina di Yuri Lowenthal stride con l'aspetto del fu Dio della Guerra.

Poco male: alla fine la mod non rappresenta che un modo per divertirsi con Marvel's Spider-Man, magari in attesa dell'arrivo di God of War Ragnarok, previsto per il prossimo 9 novembre su PS5 e PS4. E la versione PC? Ancora non è stata annunciata.