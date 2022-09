GTA 6: il 17enne arrestato si dichiara innocente, ma ammette di aver violato la libertà provvisoria

L'adolescente arrestato per l'hack di GTA 6 è attualmente detenuto in un centro di detenzione giovanile e, pur ammettendo di aver violato le condizioni di libertà provvisoria, si è dichiarato non colpevole di abuso di computer.

Michael O' Sullivan, ispettore della polizia di Londra, ha rilasciato la seguente dichiarazione a Eurogamer.net: "Il diciassettenne comparso il 24 settembre presso la Highbury Corner Youth Court si è dichiarato colpevole di aver violato le condizioni di libertà provvisoria e non colpevole di abuso di computer. L'adolescente è stato rinviato in un centro di detenzione giovanile."

Si ritiene che il 17enne sospettato sia legato al noto gruppo di hacker Lapsus$ e che sia il responsabile del furto e della condivisione dei 90 video di GTA 6, di cui abbiamo ampiamente parlato in quest'ultimo periodo.

Un artwork di GTA 5

Si ritiene inoltre che l'adolescente sia stato coinvolto in un gruppo che ha hackerato aziende come Microsoft e Nvidia, a marzo, quando aveva ancora 16 anni.

Parlando invece di GTA 6, ricordiamo che l'unico elemento ufficiale è il fatto che Rockstar vi sta lavorando. Non sono stati condivisi trailer, immagini o informazioni sul periodo di uscita.

