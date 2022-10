Cyberpunk 2077: seguito confermato ufficialmente, "dimostrerà il vero potenziale di Cyberpunk"

Tramite i propri canali social, CD Projekt ha svelato che Cyberpunk 2077 riceverà un seguito. Per il momento non abbiamo informazioni sul nome ufficiale di questo nuovo progetto o della data di uscita. Il progetto si chiama Project Orion e sarà sviluppato dal nuovo team americano di CD Projekt RED.

Come potete vedere poco sotto, tutto quello che è stato mostrato sul nuovo gioco è presente nell'immagine. CD Projekt conferma che il seguito di Cyberpunk 2077 è in sviluppo e che il nome in codice è "Project Orion": questo ci dice poco sulla vera natura del gioco, purtroppo.

L'immagine riporta la seguente frase, in traduzione: "Un seguito di Cyberpunk 2077 che dimostrerà il vero potere e potenziale dell'universo di Cyberpunk".

Una presentazione di Project Orion

Tramite un documento dedicato al futuro di CD Projekt RED, abbiamo modo di leggere anche la seguente dichiarazione: "Un gioco Cyberpunk che svilupperà ulteriormente il potenziale incarnato da questo universo. Project Orion sarà sviluppato da CD PROJEKT RED North America, che comprenderà il nuovo hub di Boston e il nostro team di Vancouver. Questo studio è separato da The Molasses Flood (che sta lavorando su Sirius e ha anch'esso sede a Boston). La creazione di un nuovo studio - CD PROJEKT RED North America - ci consentirà di attingere pienamente al bacino di talenti nordamericani."

Diteci, che ne pensate di questo progetto? Un seguito di Cyberpunk 2077 vi interessa? Ricordiamo che le vendite hanno superato i 20 milioni di copie: un seguito ha le basi per fare molto bene.