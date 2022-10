Steam Deck, nell'ultimo trailer c'è un emulatore di Nintendo Switch

Steam Deck è stato mostrato ieri con un nuovo trailer realizzato per celebrare la possibilità di acquistare l'handheld senza prenotazione. Il problema è che nel video si nota l'icona di un celebre emulatore di Nintendo Switch, Yuzu.

Si tratta soltanto di un attimo, al minuto 1:40 del trailer, ma non può trattarsi di una coincidenza o del frutto di un errore: è ovvio che Valve abbia stabilito in maniera precisa quali sarebbero state le icone dell'interfaccia di Steam Deck presenti nel filmato.

Ci troviamo dunque di fronte a un bizzarro suggerimento, diciamo così, che arriva a pochi giorni dall'annuncio del milione di Steam Deck venduti finora e dall'apertura degli acquisti senza prenotazione, come già detto.

I parallelismi fra Steam Deck e Nintendo Switch sono svariati e Valve ne è perfettamente consapevole, ma promuovere l'handheld come una macchina perfetta per emulare i giochi Nintendo, con tutto ciò che ne consegue, probabilmente non è una mossa brillante.