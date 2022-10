Steam Deck ha venduto più di un milione di unità e Valve sta ancora smaltendo le prenotazioni

Steam Deck è un grande successo per Valve. Stando a quanto svelato da David Edmundson di KDE, ha venduto più di un milione di unità e la compagnia sta ancora smaltendo le prenotazioni. Edmundson ne ha parlato in occasione dell'Akademy 2022, dove ha spiegato come proseguono i lavori di KDE sulla piattaforma e quali novità sono previste per l'immediato futuro.

Per chi non lo sapesse, Steam Deck è sostanzialmente un PC Linux che include la modalità desktop Plasma di KDE, che è utilizzabile liberamente. Proprio per questa scelta fatta da Valve, il team di KDE (una una comunità internazionale la cui attività principale è lo sviluppo di Software Libero, per dirla come Wikipedia) sta lavorando per migliorare diversi aspetti del suo software, così da renderlo un'esperienza migliore per tutti.

Naturalmente le ottime vendite aiutano. Edmundson le ha citate al minuto 29:45, dicendo chiaramente: "Hanno superato il milione e stanno ancora smaltendo le prenotazioni."

Valve per ora non ha fornito numeri ufficiali sulle vendite di Steam Deck e va specificato che Edmundson non ha parlato a nome della compagnia, ma nondimeno è da considerarsi persona ben informata, visto che lavora direttamente al software della piattaforma.

Visti i numeri che fanno le altre console, un milione di unità potranno sembrare modeste. In realtà sono una grossa cifra considerando che Steam Deck viene venduto solo attraverso Steam e che in realtà è un PC con funzioni portatili.