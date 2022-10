Fallout: sconti, omaggi e una settimana di Fallout 76 gratis per festeggiare i 25 anni della serie

Ad ottobre la serie Fallout celebra il suo venticinquesimo anniversario e per festeggiare Bethesda ha in programma per tutto il mese numerose attività, nonché sconti, omaggi e una settimana gratuita di Fallout 76 per tutti i giocatori.

Da domani, 4 ottobre, fino all'11 ottobre tutti i giocatori potranno provare gratuitamente Fallout 76, incluse le novità degli aggiornamenti Spedizioni e il Pitt, su qualsiasi piattaforma. Vi ricordiamo che tra l'altro il gioco è attualmente in regalo per gli abbonati ad Amazon Prime.

Inoltre, i possessori di un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate potranno godere di un mese di Fallout 1st gratuito grazie alle ricompense Xbox Game Pass. L'offerta è valida fino al 24 ottobre.

Per festeggiare i 25 anni di Fallout, per la prima volta in quattro anni il gioco mobile Fallout Shelter riceverà nuovi contenuti con un aggiornamento gratuito che verrà pubblicato la prossima settimana. Per il momento non sono stati svelati ulteriori dettagli ma sappiamo che i giocatori dovranno affrontare "una minaccia aliena in una nuova serie di missioni con nuovi nemici e nuove armi, reclutare nuovi abitanti e decorare il Vault con il nuovo tema celebrativo".

I giochi della serie Fallout inoltre sono attualmente in sconto, con le offerte che termineranno il 12 ottobre su PlayStation Store e Xbox Store e il 18 ottobre su Steam.

Sul portale www.fallout25th.com inoltre troverete tutti gli aggiornamenti sulle attività e gli eventi previsti per il 25° anniversario di Fallout, che includono anche retrospettive sulla serie, interviste agli sviluppatori, omaggi ed eventi speciali ancora da svelare.