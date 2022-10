Dead Space: data e orario del primo trailer di gameplay

Ufficializzata la data e l'orario del primo trailer di gameplay del remake di Dead Space: domani 4 ottobre 2022 alle 17:00, ora italiana. L'annuncio è stato dato tramite Twitter dall'account ufficiale del gioco, che lo ha accompagnato pubblicando anche un video teaser.

Gli sviluppatori ne hanno anche approfittato per dare il benvenuto a bordo della USG Ishimura a tutti i giocatori, vecchi e nuovi. Il trailer di suo sarà pubblicato a questo indirizzo . Se vi interessa non vi rimane che segnarvi e aspettare fremendo le prossime 24 ore.

In realtà, più che un annuncio vero e proprio, si tratta di una conferma ufficiale di un dato che molti avevano già ricavato da un teaser fatto dagli sviluppatori stessi, in cui la soluzione era proprio la data del trailer. Diciamo che ora l'informazione è scritta nero su bianco e non è più discutibile o fraintendibile.