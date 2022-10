League of Legends i dettagli della Pre-Stagione 2023

Riot Games ha svelato tutti i dettagli dell'aggiornamento Pre-Stagione di League of Legends per il 2023: scopriamoli insieme.

Come ogni anno il ciclo di eventi legati alle dinamiche di League of Legends, l'inesauribile MOBA di Riot Games, sta volgendo al termine. La Stagione 12 ha raggiunto il suo apice, con i Campionati Mondiali nelle Americhe del Nord che da qualche giorno hanno dato il via alle danze, ma che sanciscono parallelamente il canto del cigno della scena competitiva. Al termine di questo periodo, con il finire dell'anno solare, arriva il tanto atteso aggiornamento pre-stagione, una fase di rivoluzione del gioco, che serve a modernizzarlo, evolverne le dinamiche e risolvere quanto più i problemi che lo affliggono. L'anno scorso si è posta l'attenzione sull'introduzione di due nuovi draghi (di cui solo uno è sopravvissuto al bilanciamento), le modifiche all'intero negozio e di conseguenza a oggetti ed equipaggiamento. Quest'anno le novità sembrano avere un impatto diretto sul gioco senza stravolgerne le meccaniche principali, lavorando prevalentemente sull'esperienza di gioco, cercando di mitigare una serie di problemi atavici che si sperano così di arginare.

I 4 obiettivi dell'aggiornamento Aggiornamento Pre-Stagione 2023 League of Legends Il focus principale dei game-designer è stato posto su quattro particolari obiettivi.

Il primo è quello di reintrodurre il drago Chemtech, escluso dopo la precedente pre-stagione, in quanto troppo influente sull'esperienza di gioco e con meccaniche impossibili da bilanciare.

Secondo, plasmare il sistema di comunicazione non verbale per renderlo più completo, in modo da consentire una maggiore coordinazione fra alleati e rendere più semplice sviluppare sinergie in partita.

Il terzo consiste nel cambiare le dinamiche di approccio alla giungla, con strumenti più semplici e una maggiore chiarezza nel come affrontare le fasi iniziali, per far sì che più giocatori possano avvicinarsi a questo ruolo.

Infine rimane centrale l'obiettivo di sviluppare piccole migliorie a tutto tondo per rendere più salutare l'esperienza di gioco, sia sul piano del bilanciamento sia sul piano della tossicità. La Preseason interverrà quindi con aggiustamenti agli oggetti, alle corsie e interventi sugli elementi di chiarezza visiva del gioco. Anteponiamo all'approfondimento che i numeri dell'aggiornamento della pre-stagione sono ancora in via di definizione e che quindi tutto quanto riportato di seguito potrà cambiare prima di raggiungere il PBE e in fase di test pubblico.

Il nuovo Drago Chemtech Il ritorno del Dragon Chemtech sulla Landa degli Evocatori Come anticipato, la pre-stagione di League of Legends vedrà il ritorno del Drago Chemtech. Il cambiamento è radicale rispetto a quanto visto l'anno passato, pur volendo insistere sulle caratteristiche del Chemtech secondo la lore nei bonus alle statistiche e nel cambiamento della mappa con la relativa landa. Ogni drago chemtech fornisce alla squadra il 5% di tenacia, oltre che 5% maggiore efficacia di scudi e cure. L'anima fornisce invece un aumento del 10% del danno, una volta al di sotto della soglia del 50% della salute massima. La landa chemtech subisce gli effetti della Zaunite mutando gli effetti delle piante presenti sulla mappa. I Bulbi Esplosivi raddoppiano la gittata dello sbalzo, i Frutti Stimolanti generano fruttimielosi che non rallentano più e conferiscono un bonus alla velocità di movimento, i Germogli Predatori sviluppano visione in forma circolare, e nel cono della direzione verso cui è stata colpita aumenta la velocità di movimento e in più riduce di 1 punto vita la salute dei lumi che ha intercettato. È evidente come l'impatto sulla mappa di questo drago sia notevole, ma che legandolo esclusivamente all'utilizzo delle piante non dovrebbe creare in gioco la stessa confusione della precedente iterazione.

Il nuovo ruolo del Jungler Gli Avatar sostituiranno gli oggetti della Giungla Da tempo Riot sta cercando di trovare soluzioni per avvicinare il pubblico al ruolo di jungler, che risulta il meno giocato e il più complesso da iniziare. Di cambiamenti in corsa ne sono stati fatti parecchi negli ultimi tempi, come una permissività maggiore nella pulizia dei campi, una riduzione del tempo di ricomparsa dei mostri, ma la necessità di intervenire in maniera più profonda ha dovuto attendere il tempo della pre-stagione. Il primo passo consiste nell'introduzione degli Avatar della Giungla. Sono creature che sostituiscono i classici oggetti dedicati al ruolo. Si potenziano completando le attività tipiche dei jungler, come pulire i campi, sconfiggere i buff e fare propri gli obiettivi. Si evolvono, potremmo scrivere come i più noti Pokèmon, una volta ottenuta una certa esperienza in gioco. Esempio di come verrà gestita la "pazienza" dei campi della giungla Ce ne sono tre tipi: il gatto per potenziare il kit offensivo del proprio campione, la salamandra quello difensivo e infine la volpe che si distingue per i bonus alle statistiche di mobilità e utility. Per rendere più omogeneo l'inserimento di giocatori neofiti nel ruolo viene ridotta la distanza di reset dei campi: nessun personaggio è più in grado di combattere due campi contemporaneamente. La barra della "pazienza" dei mostri, per palesare più chiaramente questo cambiamento, ha uno spazio più visibile nei pressi dell'indicatore della salute. Percorsi consigliati per la giungla; anche se non aiuteranno più di tanto A ridurre ulteriormente le difficoltà di un jungler inesperto viene in aiuto l'introduzione dei Percorsi Consigliati. Per la prima fase della partita League of Legends mostra al giocatore in che ordine affrontare i mostri della giungla, consigliando quello più efficace in base ai dati statistici dei giocatori di alto rango. All'atto pratico non si tratta di nulla di nuovo, in quanto esistono tantissimi tool di terze parti che già fanno la stessa cosa, ma ovviamente l'integrazione diretta nel gioco è assai gradita, in quanto presente nell'esperienza di gioco di tutti.

Un Nuovo Sistema di Comunicazione La nuova ruota dei Ping Nella versione attuale di League of Legends il sistema di comunicazione è tenuto in piedi su due fronti paralleli: la comunicazione verbale della chat e quella non verbale gestita tramite ping e icone. L'aggiornamento pre-stagione 2023 cerca di potenziare quest'ultimo. Aumenta la varietà di Ping, con 4 nuove opzioni dedicate alle intenzioni di gioco ("avanza"," esca", "ingaggia", "blocca") e altre, oltre a una nuova selezione dedicata alla visione ("visione pulita", "ho bisogno di visione"). I ping non sono segnalati solo sulla minimappa, ma a schermo compare un'icona in direzione della provenienza del ping indicante tipologia e distanza da esso, migliorando la valutazione della situazione da affrontare. Una volta segnalata la presenza di un lume nemico questo rimane segnato sulla minimappa e in prossimità della scadenza cambia icona per segnalare il fatto ai giocatori. In aggiunta a queste opzioni, facendo un ping su un obiettivo, come un drago, un Araldo del Vuoto o un Barone Nashor, si apre un menù di votazione con cui i giocatori possono mostrare la loro intenzione sul fare o non fare l'obiettivo. Va da sé che tutte queste meccaniche abbiano lo scopo di semplificare la leggibilità delle situazioni e agevolare la comunicazione del team, senza che si debba fare uso della tastiera.

Ritorno alle solo lane Un nuovo sistema di sondaggio rapido sugli obiettivi Il metagame attuale di League of Legends è botlane centrico, una volta che la partita supera il ventesimo minuto gli AD carry assumono un ruolo determinante. Con l'aggiornamento della pre-stagione si torna a dare più esperienza alle solo lane: il moltiplicatore passa dal 93% al 95%; mentre per la duo lane si passa dal 24,73% al 22%. La midlane vede però il gold dei singoli minion ridotto di 1 fino al 14 minuto. Tra le categorie di campioni che più hanno sofferto il cambio di oggetti della Season 12 ci sono i Tank. Per questo motivo tutti gli oggetti a loro dedicati vengono rivoluzionati. Molti sono nuovi, altri sono stati modificati, e alcuni vengono declassati da mitici a leggendari (come l'Egida del Sole e il Chemtank Turbo). I nomi non sono definitivi per cui potranno cambiare una volta sul PBE o sul gioco live. Icathia's Endurance è un mitico che attiva resistenze aggiuntive in combattimento. Radiant Virtue potenzia le statistiche del campione quando si gioca in teamfight. Goliath Ascendary punta sullo scaling della salute massima. Ritorna un oggetto noto, la Rhode of Ages, perfetta per tutti i tank che vogliono infliggere danni magici. Ritorna anche la Spear of Shojin per combattenti leggeri e assassini, che aumenta la velocità d'attacco quando si ha poca vita e per ogni abilità utilizzata aumenta la velocità di abilità. In aiuto di tutti i giocatori la pre-stagione introduce gli equipaggiamenti di rune consigliati e gli indicatori per l'ordine di sblocco delle abilità. Si tratta di un sistema di suggerimenti basato sulle scelte dei giocatori a rango più alto che consente a tutti di poter accedere alle impostazioni più convenienti e più utilizzate per un determinato campione. Anche questa è una aggiunta che va incontro a una più semplice iniziazione di nuovi giocatori, che da subito possono ottimizzare le proprie build senza dover avere conoscenze pregresse.

League of Legends si avvicina all'ennesima Stagione, la tredicesima per la precisione, inesauribile nel suo corso, con un aggiornamento pre-stagione che non grida alla rivoluzione, ma che lavora sodo per migliorare l'esperienza di gioco, vittima di annosi problemi tra cui il ruolo della giungla poco avvicinabile e la comunicazione spesso poco proficua e dannosa fra i giocatori. Si semplificano gli aspetti più meccanici, si predilige l'azione micro e macroscopica rendendola più leggibile soprattutto agli occhi dei neofiti e si potenzia la comunicazione non verbale per consentire un gioco di squadra più organico a tutto tondo.