Super Mario Bros. Il Film, la faccia di Mario è strana? Un confronto con l'originale 3D

Il primo trailer di Super Mario Bros. Il Film ha riscosso generalmente pareri molto positivi, in particolare per quanto riguarda il design generale del nuovo lungometraggio di Illumination e Nintendo Pictures, ma in molti hanno notato qualcosa di strano nella faccia di Mario, con leggere differenze che tuttavia risultano sensibili, dunque è interessante vederle più chiaramente con questo confronto diretto con l'originale Mario in 3D dai videogiochi.

L'utente dariogomez1 ha pubblicato su Reddit una semplice gif animata in cui è possibile vedere più facilmente le variazioni applicate alla versione cinematografica di Mario rispetto a quella classica che siamo abituati a vedere nei videogiochi, con l'animazione ripresa e pubblicata da alcuni utenti su Twitter.



Si tratta comunque di una rielaborazione: il Mario videoludico è infatti derivato da una modifica effettuata al Mario del film, seguendo i parametri visti per le illustrazioni utilizzate nei videogiochi, dunque probabilmente rappresenta solo parte delle caratteristiche tipiche del personaggio, ma risulta piuttosto utile per vedere quali sono le differenze maggiori fra le due rappresentazioni.

In sostanza sono molto simili, ma per il Mario cinematografico sono state scelte proporzioni meno accentuate soprattutto per quanto riguarda il volto, che risulta più misurato, con occhi, naso e baffi più piccoli e raccolti. Il risultato è qualcosa di meno caricaturale rispetto al Mario dei videogiochi, ma che forse proprio per questo risulta in qualche modo "sbagliato" rispetto agli standard tradizionali.

In ogni caso, il primo trailer di Super Mario Bros. Il Film è stato indubbiamente ben accolto, anche se c'è da dire che non sono mancate le critiche alla voce di Chris Pratt, mentre un'ottima impressione è derivata dalla presenza di Jack Black nel ruolo di Bowser.