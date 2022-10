The Callisto Protocol: preordine in forte sconto, per PlayStation e Xbox su eBay

Le offerte eBay di oggi ci propongono uno sconto per il preordine di The Callisto Protocol. Il prezzo è di 49.80€ per le versioni PS4 e Xbox One, e 54.80€ per le versioni PS5 e Xbox Series X|S. Potete trovare il gioco ai seguenti link:

Il venditore è gamesemovieshop con il 99.6% di feedback positivo. Il pagamento è possibile tramite PayPal, Visa, Mastercard, G Pay e American Express. La data di uscita è il 2 dicembre 2022.

The Callisto Protocol è il nuovo gioco horror del creatore di Dead Space. Nei panni di un carcerato, dovremo sfuggire da una prigione su Callisto, una luna di Giove. Dovremo scontrarci con creature mostruose, usare varie armi e sfruttare anche l'ambiente per fare a pezzi i nemici, facendo attenzione a non essere ridotti in brandelli per primi.

Un mostro e il protagonista di The Callisto Protocol

