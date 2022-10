One Punch Man - The Strongest, la recensione del nuovo gioco dedicato a Saitama

Certo, la formula utilizzata dal team di sviluppo cinese FingerFun per il gioco non è propriamente la più originale ed entusiasmante: ci troviamo di fronte al solito RPG strategico con combattimenti a turni e un botto di elementi gacha , capace di sfruttare in maniera discreta la ricca lore dell'opera originale, ma mettendo in campo meccanismi di monetizzazione che già dopo le prime ore si rivelano limitanti.

La recensione di One Punch Man - The Strongest ci catapulta ancora una volta fra le strade di City Z, la città che il potentissimo Saitama ha giurato di proteggere usando il suo devastante pugno. Il manga creato da One, particolarmente conosciuto anche in Italia grazie alla serie animata, torna dunque sui dispositivi iOS e Android con un nuovo tie-in.

Storia

One Punch Man - The Strongest ripercorre gli eventi dell'anime

Non c'è molto da dire: la storia di One Punch Man - The Strongest si rifà agli eventi narrati nella serie animata di One-Punch Man, includendo anche l'incubo che Saitama fa nella prima puntata e utilizzandolo come tutorial per illustrare le meccaniche di base di questa esperienza. Il potentissimo personaggio non sarà però a nostra disposizione, com'era facile immaginare e dovremo dunque ripiegare sui tanti comprimari per formare il nostro team.

In generale l'aspetto narrativo non risulta certamente centrale nel titolo di FingerFun, che al di là di un paio di coinvolgenti sequenze introduttive non si impegna più di tanto nel richiamare le atmosfere del cartone animato, considerando sufficiente portare sullo schermo oltre sessanta personaggi fra eroi, fuorilegge e mostri, tutti dotati di spettacolari abilità speciali in grado di rovesciare le sorti di uno scontro.