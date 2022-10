The Elder Scrolls Online: Bethesda conferma il trasferimento account da Stadia a PC

The Elder Scrolls Online consentirà il trasferimento di account, salvataggi e progressi dalla versione Google Stadia al PC, ora c'è la conferma ufficiale da parte di Bethesda, che ha comunicato la possibilità con una certa sicurezza attraverso un tweet ufficiale.

Anche Zenimax Online si sta dunque adoperando per cercare di recuperare i progressi fatti dai giocatori su Google Stadia, che andrebbero inesorabilmente persi in seguito alla chiusura ufficiale della piattaforma, fissata per il 18 gennaio 2023.



Sono diversi i team e i publisher che si stanno preoccupando per questa eventualità, come Ubisoft e Bungie tra gli altri, maggiormente interessati a trasportare le community di giocatori verso altre piattaforme per non disperderle completamente e Zenimax Online era tra i maggiori interessati, vista la presenza del MMORPG The Elder Scrolls Online.

"Siamo felici di annunciare che i giocatori Stadia potranno trasferire i loro account ESO su PC, portando con loro tutti i progressi, inclusi i personaggi, gli oggetti, gli obiettivi e l'inventario, ma non solo", si legge nel comunicato di Zenimax e Bethesda, "Visto che i giocatori di Stadia di fatto giocano già ESO sui nostri server PC, tutti gli amici e le gilde saranno pronti ad accoglierli, non appena avranno effettuato il trasferimento".

Ulteriori informazioni più precise sul meccanismo di trasferimento verranno poi riferite in seguito, verosimilmente nei prossimi mesi ed entro gennaio 2023.