Star Citizen: leak mostra 9 minuti di Squadron 42, il modulo single player del gioco

Si torna a parlare di Squadron 42, il modulo single player di Star Citizen, in seguito alla comparsa di un video leak che svela oltre 9 minuti del gioco, offrendo la possibilità di vedere qualcosa tra scene narrative e di gameplay e mostrando anche il notevole livello tecnico della produzione.

Potete vedere il video a questo indirizzo, con ben 9 minuti e mezzo di filmato dal notevole tasso di spettacolarità. Si tratta di un video non del tutto nuovo, ma che non è mai stato reso pubblico: secondo quanto riferito, si tratterebbe di un filmato a scopo di revisione da diffondere in maniera limitata, forse internamente o come dimostrazione dei progressi effettuati.

In base alla descrizione, sembra che non sia basato su elementi pre-renderizzati ma costruito in-engine in base alla grafica effettiva del gioco, cosa che lo rende decisamente impressionante, visto il livello dimostrato.

Dopo aver superato i 500 milioni di dollari in crowdfunding, Cloud Imperium Games ha condiviso un po' di aggiornamenti su copie vendute, giocatori attivi e altre statistiche, mancano ancora informazioni precise per quanto riguarda Squadron 42, che è però uno degli elementi di maggiore interesse per molti giocatori.

Si tratta, infatti, di un vero e proprio gioco in single player dotato di Campagna di stampo narrativo, con una progressione legata alla storia e connessa all'universo di gioco del multiplayer. Per questa sezione del gioco sono stati contattati anche attori importanti, in una produzione di notevole livello, ma non abbiamo informazioni sul suo rilascio.