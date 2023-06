Amnesia: The Bunker, un video di gameplay con i primi 20 minuti della campagna

Amnesia: The Bunker è protagonista di un video di gameplay che racchiude i primi 20 minuti della campagna dell'avventura horror, disponibile a partire da oggi nelle versioni PC, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Come avrete letto nella nostra recensione di Amnesia: The Bunker, i ragazzi di Frictional Games sono riusciti anche stavolta a consegnarci un'esperienza intensa e coinvolgente, capace di portare la tensione alle stelle e di avvolgerci in una grande atmosfera.

Pregi che il video pubblicato da IGN sembra confermare, mostrando il modo in cui il protagonista dell'avventura si ritrova in questo misterioso sotterraneo, privo della memoria e carico di un terrore più che comprensibile, considerando anche i rumori che lo circondano.

È dunque l'inizio di un viaggio nell'orrore, quello raccontato nelle sequenze iniziali di Amnesia: The Bunker: "una delle esperienze più terrificanti degli ultimi anni, videoludicamente parlando, elaboratissima nel design e dura verso il giocatore, al punto da risultare spigolosa nella sua angosciante apparente semplicità concettuale."