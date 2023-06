Immortals of Aveum, nuovo video gameplay al Summer Game Fest 2023

Immortals of Aveum verrà mostrato con un nuovo video di gameplay durante il Summer Game Fest 2023: lo ha annunciato il profilo ufficiale dell'evento, che potremo vedere l'8 giugno a partire dalle 20.30, ora italiana.

Come ricorderete, alcuni giorni fa abbiamo provato Immortals of Aveum, trovandolo poco convinto sul piano dell'immaginario fantasy ma al contempo solido e divertente per quanto concerne il gameplay, con anche un comparto tecnico a tratti impressionante.

Ambientato in un mondo dominato dalla magia, Immortals of Aveum ci mette al comando di Jack, un giovane stregone che si scopre capace di manipolare i colori dell'energia mistica ed entra a far parte degli Immortali per proteggere il regno dalla Sempiguerra combattuta da due fazioni.

Mosso dal potente Unreal Engine 5, il titolo prodotto da Electronic Arts farà il proprio debutto nei negozi il 20 luglio nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S.