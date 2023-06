CD Projekt vuole ricomprare 119 milioni di dollari delle sue azioni per ridurre il capitale sociale

CD Projekt vuole ricomprare parte delle sue azioni, per 119 milioni di dollari, così da ridurre il capitale sociale. Oltre a questo, la compagnia ha annunciato anche che i profitti dello scorso anno saranno usati per pagare i dividendi agli azionisti.

Il piano è stato deciso nella giornata di oggi 6 giugno 2023, durante l'annuale assemblea con gli azionisti, in cui gli stessi hanno autorizzato il consiglio di amministrazione a ricomprare azioni della compagnia per 500 milioni di PLN (circa 119 milioni di dollari).

Il nuovo programma è grande il doppio di quello autorizzato a novembre 2016, quando CD Projekt ricomprò azioni per un valore di 250 milioni di PLN.

Secondo un documento contenente le bozze della delibera dell'assemblea generale, l'obiettivo è il riscatto delle azioni e la riduzione del capitale sociale. Il consiglio di amministrazione è inoltre libero di sospendere in qualsiasi momento il processo o di annullarlo in tutto o in parte.

Durante l'assemblea, CD Projekt ha anche annunciato che 99,9 milioni di PLN (23,7 milioni di dollari) dell'utile netto del 2022 saranno divisi tra gli azionisti come dividendo di 1 PLN per azione. La restante parte dell'utile, 241,1 milioni di PLN (57,3 milioni di dollari), sarà destinata al capitale di riserva.

L'ultima volta che CD Projekt ha ricomprato le sue azioni per 20 milioni di dollari, a ottobre 2022, gli effetti sulle stesse sono stati positivi. Vedremo se lo saranno anche in questo caso.