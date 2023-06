GTA Online: San Andreas Mercenaries, vediamo il trailer del primo aggiornamento maggiore del 2023

Nonostante le voci sull'arrivo di GTA 6, Rockstar Games continua ad aggiornare la sua gallina dalle uova d'oro, GTA Online. Proprio oggi ha pubblicato il trailer di GTA Online: San Andreas Mercenaries, in arrivo il 13 giugno su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Vediamo il filmato:

"Unisciti all'esperto pilota e mercenario Charlie Reed alla guida di una nuova squadra, i Los Santos Angels, in una serie di pericolose missioni volte a disarmare e contrastare le spietate forze della Merryweather Security, arricchendoti insieme ai tuoi amici."

Rockstar ha promesso anche l'arrivo di altre novità questa settimana, che spiegheranno gli altri contenuti aggiunti dall'espansione.

Come annunciato in precedenza, GTA Online: San Andreas Mercenaries si concentrerà sul combattimento, in particolare quello aereo. Nel comunicato ufficiale possiamo leggere: "Con l'aiuto di Charlie, il Mammoth Avenger diventerà un centro di comando aereo potenziato dotato di un nuovo terminale operativo e di miglioramenti al sistema delle armi. Inoltre, intraprenderai nuove avventure trasportando preziosi contrabbando a terra e avrai l'opportunità di liberare denaro e merci da bersagli ambulanti redditizi che si presenteranno in modo spontaneo."