I migliori Action Adventure disponibili su Xbox Game Pass

Per mettere insieme la lista dei migliori videogiochi Action Adventure attualmente disponibili su Xbox Game Pass abbiamo cercato di aggiustare il nostro filtro per tenere conto sia dei titoli in cui spaccare tutto sia di quelli che, grazie a una storia meravigliosamente scritta, riusciranno a rapire il vostro cuore e a non farvi smettere di giocare. Dai platformer agli isometrici, dalla prima persona alle due dimensioni, i videogiochi d'azione e di avventura possono assumere tante forme e toni diversi e forse è proprio questo il loro bello: non importa il formato, basta divertirsi grazie a una storia movimentata che, a modo suo, sappia essere unica.

Hi-Fi RUSH L'estetica da fumetto di Hi-Fi RUSH ha conquistato subito i fan dei titoli Action Adventure grazie a una fortissima identità visiva. Hi-Fi RUSH è stato una delle grandi sorprese del 2023. Sviluppato da Tango Gameworks, autori di The Evil Within, questo gioco si allontana di chilometri dai lavori precedenti dello studio e ci regala uno dei migliori rhythm game degli ultimi anni. In un mondo futuristico dall'estetica anime vestirete i panni di un ragazzo che sogna di fare la rockstar e che si è ritrovato un walkman impiantato nel petto dopo un esperimento fallito da parte di una mega-corporazione. Marchiato come difettoso e destinato alla distruzione, Chai dovrà farsi largo tra schiere di robot e boss cattivissimi a ritmo di musica sincronizzando salti e colpi con la sua chitarra/mazza. Lungo la via incontrerete dei compagni che vogliono aiutarvi a liberarvi dell'azienda malvagia e migliorerete le vostre abilità con un sistema lineare di progressione. Combattere ed esplorare seguendo i battiti per minuto della musica non solo è divertente, ma è una sfida che premierà i giocatori con il miglior senso del ritmo con attacchi più potenti e combo devastanti.

Dishonored Iconico, divertente, modulare e frenetico, Dishonored è, secondo molti, uno dei migliori videogiochi di tutti i tempi e, se avete il Game Pass, non potete proprio perdervelo Dishonored è uno dei videogiochi più iconici degli ultimi 15 anni, un vero e proprio monumento ai rischi che uno studio di sviluppo (in questo caso Arkane Studios) è disposto a correre quando crede in un'idea. Il gameplay in prima persona completamente personalizzabile in senso stealth o action con ciascun livello (e la storia in generale) che reagisce alle scelte del giocatore e la meravigliosa ambientazione steampunk nella decadente città di Dunwall fanno sì che questo gioco sia tra le perle non solo del Game Pass ma di tutto il panorama videoludico contemporaneo. In Dishonored vestirete i panni di Corvo Attano: la guardia del corpo dell'Imperatrice delle Isole, il monarca di un regno fittizio sotto il giogo della peste. Corvo viene incastrato per l'assassinio dell'imperatrice e condannato a morte, ma grazie all'aiuto di alcuni ribelli riesce a fuggire e si imbarca in un viaggio (con l'aiuto di un'entità magica chiamata l'Esterno) per riconquistare il suo onore, vendicare l'imperatrice, salvare sua figlia e smantellare la dittatura militarista che ora regna sulla città. Se deciderete di affrontare questa avventura in versione originale, poi, vi aspetta un cast di voci stellare composto da Susan Sarandon, Carrie Fisher, Michael Madsen, John Slattery, Lena Headey e Chloë Grace Moretz.

Death’s Door La grafica piena di colore di Death's Door è una gioia per gli occhi e riesce a mettere bene in risalto i momenti più importanti a livello narrativo Mietere le anime è un lavoro gramo, ma qualcuno dovrà pur farlo e in Death's Door vestirete i panni di un corvo impiegato dalla Commissione Mietitura, una burocrazia dell'aldilà incaricata di raccogliere le anime di chi non vuole lasciare il mondo dei vivi. Durante una missione, però, una delle anime che vi sono state assegnate vi viene rubata da un altro corvo che vi mette in guardia sulla corruzione della Commissione e vi incarica di sconfiggere tre grandi boss per aprire la Porta della Morte (Death's Door) e scoprire cosa sta succedendo dietro le quinte. In pratica questo gioco è un action adventure isometrico con un pizzico di elementi soulslike che mescola il combattimento ravvicinato con la spada, quello a distanza con arco e dei poteri speciali, e il platforming. Non ci sono idee rivoluzionarie in Death Door, ma il flusso di gioco, i colpi di scena narrativi e il combattimento preciso e intuitivo mettono insieme un'esperienza davvero divertente che non annoia mai.

Sea of Thieves Sea of Thieves è una delle esclusive Xbox con i fan più leali, che negli anni non ha fatto altro che crescere portando il gioco ad arricchirsi sempre di più Ci sono giochi con una storia intensa e una narrativa da Oscar, e poi c'è Sea of Thieves il cui scopo principale è mettere un po' di amici sulla stessa nave e mandarli in giro per il mare a fare i pirati. Nonostante una grafica non eccelsa e un gameplay a volte macchinoso, Sea of Thieves garantisce un divertimento enorme grazie alla quantità e alla qualità di situazioni assurde in cui vi troverete. Assalterete altre navi, verrete attaccati, affonderete e ricomincerete tutto da capo, sempre con il sorriso sul volto. In più il gioco prende molto seriamente le sue aspirazioni piratesche e periodicamente fa uscire degli aggiornamenti gratuiti con protagonisti altri corsari del mare molto famosi: ora è appena stata resa disponibile l'espansione dedicata a Monkey Island, un'avventura narrativa che amplia ancora di più l'universo di questo gioco.

INSIDE L'estetica tipicamente nordica di INSIDE ha fatto scuola quando si tratta di design videoludico Playdead ha stupito il mondo dei videogiochi con Limbo, un'opera artistica e ispirata con una narrativa coinvolgente ed enigmatica. Con INSIDE lo studio di sviluppo danese ha portato a compimento la visione inziale creando un platform a enigmi in 2D dai toni cupi e distopici considerato un vero e proprio capolavoro. Il gioco, durante il quale non verrà detta una parola, vi mette nei panni di un bambino dalla maglia rossa (spesso l'unico elemento di colore all'interno delle varie sezioni) che viene braccato e inseguito. All'inizio non saprete il perché di questa caccia all'uomo, ma dovrete fare di tutto per scappare attraverso fattorie, fabbriche postapocalittiche, città piene di telecamere e sezioni sommerse. Il finale vi lascerà senza parole e gli enigmi che affronterete lungo la via sono intelligenti e ben progettati. Se siete alla ricerca di un'esperienza intensa sia dal punto di vista del gameplay (ci sono momenti tesissimi che rasentano l'horror) sia da quello della narrativa, allora troverete in INSIDE un'avventura davvero indimenticabile.

Hollow Knight I creativi di Team Cherry hanno creato una vera e propria gemma con Hollow Knight che tutti gli abbonati al Game Pass possono recuperare Caposaldo del genere Action Adventure, Hollow Knight è un metroidvania soulslike semplicemente leggendario il cui sequel (Silksong) è da anni uno dei videogiochi più attesi dall'intera community del gaming. Se non lo avete mai provato, Hollow Knight è la perfetta combinazione di esplorazione tramite platforming, combattimento in 2D e meccaniche soulslike, il tutto condito da un'estetica insieme decadente, lussureggiante e popolata da insetti antropomorfi ormai iconici. Anche le battaglie con i boss sono memorabili: possono essere difficili e frustranti, ma quando riuscirete a sconfiggere quel nemico che da ore vi mette alla prova proverete una soddisfazione immensa, che vi spingerà ancora di più nelle profondità di un mondo artisticamente ispirato e con un sistema di progressione impeccabile. La narrativa ambientale in tipico stile Dark Souls, poi, vi metterà ancora più sete di esplorazione e vorrete scoprire le cause della piaga che sta affliggendo il mondo.

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Raramente riceverete tanti videogiochi in un colpo solo come con LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker. Questa collezione, infatti, tra remaster e titoli inediti, contiene l'adattamento videoludico in salsa LEGO di tutti e nove i capitoli cinematografici principali di Star Wars. In questa collezione potrete scegliere se iniziare il gioco dalla trilogia originale, da quella prequel o, per qualche incomprensibile ragione, da quella più recente e vivere le avventure delle tre ere della "Galassia Lontana Lontana" attraverso le vicende degli Skywalker. Essendo un videogioco LEGO potete aspettarvi tutte le strutture, modalità e follie tipiche di questo marchio, compreso lo humor ridicolo e senza senso che caratterizza questa saga. Il gameplay è estremamente variegato grazie alle molte classi di personaggi disponibili, per cui potrete affrontare quasi tutti i livelli come un portatore di spada laser, come un personaggio che spara, come un droide e come un cacciatore di taglie, anzi, spesso vi ritroverete a giocare con un gruppo che contiene tutte queste specializzazioni per poter affrontare qualsiasi enigma che il gioco vi proporrà. La narrativa è quella che conoscete, l'umorismo LEGO è sempre presente e il flusso di gioco è personalizzabile e ben strutturato: in queste nove avventure vi aspettano tanto divertimento e tante risate.

Ori and the Will of the Wisps Il seguito di Ori and the Blind Forest ha superato l'originale per rifinitura dei livelli e profondità narrativa Dopo il successo di Ori and the Blind Forest, il suo sequel, The Will of the Wisp, ha preso tutto quello che di buono c'è nel primo capitolo e lo ha trapiantato, migliorandolo, in un seguito dalla storia toccante, con dei livelli ispirati e una precisione nella gestione degli input che lo rende adatto anche ai più esigenti speedrunner. Come struttura, Ori and the Will of the Wisps è un metroidvania che espande l'universo fiabesco del capitolo precedente e presenta al protagonista e al suo nuovo alleato (la gufa Ku) un altro mondo da esplorare. Tra azione in 2D, combattimenti, platforming ed enigmi da risolvere questo gioco è una scelta raffinata che farà contenti gli amanti degli action adventure sia dal punto di vista visivo sia da quello meccanico.

Psychonauts 2 Sequel travagliato del primo capitolo, Psychonauts 2 riesce a riproporre, modernizzato, quello spirito innovativo che aveva conquistato il pubblico con l'episodio precedente Sviluppato da Double Fine ed edito dagli Xbox Game Studios, Psychonauts 2 è un ottimo action platformer che non ha paura di affrontare temi importanti come la lotta alla dipendenza o le malattie mentali. Il protagonista, Raz, è un neodiplomato della scuola per psiconauti, delle spie con poteri speciali che si possono infiltrare nella mente delle persone per combattere i loro piani malvagi. Al loro interno le loro dipendenze, come l'alcolismo, hanno una forma materiale e attaccano Raz che deve usare le sue doti da acrobata per evitarle e sconfiggerle. Ogni livello è ambientato nella mente di un malvagio, che il protagonista deve navigare usando le sue abilità psichiche per trovare indizi e risolvere un mistero che avvolge il passato della sua famiglia circense (da cui lui è scappato) e quello della task force di psiconauti di cui lui fa parte. Chi è alla ricerca di un gioco pieno di platforming ispirato troverà in Psychonauts 2 un ottimo passatempo il cui level design è stato molto apprezzato da critica e pubblico.