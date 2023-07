Transformers, Hasbro vorrebbe far tornare vari giochi e pubblicarli su Game Pass

"Purtroppo, a quanto pare Activision non sia sicura su quali dischi rigidi siano i giochi , nel suo edificio", ha dichiarato il team Hasbro al Transformers World 2005 al San Diego Comic-Con 2023. "Quando un'azienda mangia un'azienda che mangia un'azienda, le cose si perdono e questo è molto frustrante. La speranza è che, ora che l'accordo con Microsoft e Xbox sta andando avanti, si esamini ogni archivio e ogni disco rigido per trovare tutto, perché è facile aggiungere cose al Game Pass. Vogliamo che i giochi siano di nuovo disponibili e che la gente abbia la possibilità di giocarci".

Hasbro ha dichiarato che vorrebbe che i giochi di Transformers pubblicati da Activision fossero disponibili su un servizio come PC Game Pass , quando le è stato chiesto della possibilità che i giochi eliminati tornino nei negozi.

Transformers, i giochi scomparsi

Transformers: La Caduta di Cybertron

Se negli ultimi anni avete faticato a trovare alcuni giochi di Transformers nei negozi digitali come Steam, è perché una manciata di giochi della serie pubblicati da Activision sono stati eliminati nel 2017. Hasbro ha confermato all'epoca che ciò era dovuto al fatto che il contratto con Activision per la pubblicazione di tali giochi era scaduto, e da allora non c'è stato alcun tipo di rinnovo della licenza.

Di questi giochi cancellati, alcuni dei più famosi sono stati Transformers: La battaglia per Cybertron e il suo sequel Transformers: La caduta di Cybertron, e Transformers Devastation di PlatinumGames. Vedremo se veramente l'acquisizione da parte di Xbox possa portare a una rinascita di questi vecchi titoli e magari anche a nuovi progetti, anche se ci sembra un'eventualità per la quale è meglio non tenere il fiato sospeso.