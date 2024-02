PS5 Pro in arrivo nel 2024: come ci convinceranno ad acquistarla?

PS5 Pro dovrebbe arrivare nei negozi entro la fine del 2024, o almeno è ciò che riferiscono rumor sempre più insistenti. C'è però una domanda che ci frulla nella testa già da un po': come ci convinceranno ad acquistarla?

Da che mondo è mondo, è il software che vende l'hardware e non viceversa: nel corso degli anni abbiamo assistito al lancio di piattaforme straordinariamente potenti (e spesso straordinariamente costose) che però non vantavano contenuti tali da spingerci ad acquistarle.

Ecco, allo stato attuale una PlayStation 5 Pro soffrirebbe dello stesso identico problema: come sappiamo, non ci sarà nessun grosso lancio su PS5 fino al 31 marzo 2025, e quale che sia il motivo di questo clamoroso vuoto (c'è chi dà la colpa agli investimenti sui live service, ad esempio), la realtà è che la nuova console non godrebbe della spinta necessaria lato software.

Diverso sarebbe stato pubblicare un'esclusiva di peso proveniente dai PlayStation Studios, dotata magari di un comparto tecnico straordinariamente ambizioso che avrebbe avuto bisogno di un hardware più potente per girare a 4K e 60 fps, per fare l'esempio più banale che ci viene in mente.

Solo che all'orizzonte, a meno di grosse sorprese, non c'è nulla di tutto questo e la sensazione è che Sony proverà a vendere PS5 Pro unicamente agli utenti più esigenti, quelli che non si sa come percepiscono la differenza fra 2160p ricostruiti e 2160p reali, e magari vogliono spingersi fino a 120 fps nelle esperienze competitive.