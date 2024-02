Stumble Guys arriva anche su Nintendo Switch

Questo ha portato a una notevole diffusione che, per certi versi, l'ha reso anche più noto del suo stesso modello, almeno per quanto riguarda l'ambito mobile. A questo punto attendiamo di vederlo all'opera su console , dove ha già iniziato ad affacciarsi.

Stumble Guys è chiaramente un clone di Fall Guys , che ha però raggiunto una notorietà impressionante, soprattutto per il fatto di essere probabilmente la più convincente alternativa al gioco di Mediatonic presente per anni su piattaforme mobile , dove l'originale non era presente.

Si completa il quadro multipiattaforma di Stumble Guys , il "clone" di Fall Guys che è riuscito forse anche a superare la fama dell'originale, considerando l'enorme diffusione che ha raggiunto soprattutto in ambito mobile e che probabilmente aumenterà ora che è stato annunciato anche per Nintendo Switch , oltre a Xbox e PlayStation.

Stumble Guys su tutte le piattaforme

Stumble Guys ha degli evidenti rimandi a Fall Guys

Le prime versioni console di Stumble Guys giunte sul mercato sono quelle Xbox Series X|S e Xbox One, disponibili dallo scorso 23 gennaio 2024, ma si trattava solo dell'inizio, con le versioni PlayStation a seguire ancora senza una data precisa.

Ora abbiamo anche la conferma del lancio su Nintendo Switch, anche in questo caso con data di uscita da definire ma prevista comunque nel 2024 e verosimilmente non molto distante. Stumble Guys verrà distribuito gratis come free-to-play di base, con varie microtransazioni acquistabili.

In maniera simile a Fall Guys, anche Stumble Guys riprende un po' il concetto del mitologico Takeshi's Castle, mettendo i giocatori all'interno di folli percorsi in cui devono sostanzialmente cercare di raggiungere un traguardo prima degli altri o semplicemente sopravvivere per ultimi, superando ostacoli e situazioni alquanto folli.

Ogni round successivo attua una selezione sui giocatori, e solo chi resiste fino all'ultimo può puntare alla vittoria, in un multiplayer competitivo dal clima alquanto ridanciano. Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Stumble Guys pubblicata sulla versione mobile.