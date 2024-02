PS5: arriva Passkey, il nuovo sistema di accesso sicuro alla console

Sony ha annunciato Passkey, un nuovo modo per accedere al proprio account su console PlayStation, quindi su PS5 e PS4, che garantirà una maggiore sicurezza rispetto al sistema attuale basato su password: "che sono state una limitazione sia nel modo in cui un'identità può essere protetta che nel modo in cui qualcuno può accedere rapidamente e facilmente alle esperienze se una password viene dimenticata, compromessa, o semplicemente risulta difficile da inserire su un determinato dispositivo."

Quindi ecco le passkey, che aderiscono agli standard FIDO (Fast Identity Online), un'opzione alternativa alle password che Sony ritiene essere il prossimo passo "nell'offrire alla nostra comunità un modo più comodo e sicuro per accedere e godere di tutte le fantastiche esperienze che PlayStation ha da offrire."