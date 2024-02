Fable: svelato un altro team che lavora al gioco, a supporto di Playground Games

Come tutte le produzioni di grosso calibro moderne, anche Fable conta su una certa quantità di sviluppatori esterni posti a supporto del team principale Playground Games, come conferma la scoperta della presenza di Third Kind Games tra le squadre di collaboratori impegnate nel progetto.

Non c'è stato un annuncio ufficiale al riguardo, anche perché queste cose difficilmente vengono comunicate a meno che non si tratti di collaborazioni particolari, ma la questione risulta evidente guardando il sito ufficiale del team in questione.

Tra i progetti sviluppati o in corso di sviluppo a cui Third Kind Games sta collaborando c'è infatti anche Fable, il reboot dell'action RPG nato sulla prima Xbox da parte di Lionhead Studios sotto la guida di Peter Molyneux, ora nelle mani di Playground Games per un nuovo inizio.