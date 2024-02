Outcast: A New Beginning, video ci spiega perché dovremmo giocare la demo

THQ Nordic ha pubblicato un nuovo video di Outcast: A New Beginning mirato a spiegarci perché mai dovremmo provare la demo ufficiale del gioco, disponibile per PS5, PC e Xbox Series X/S. Fondamentalmente perché ci darà un'idea generale di quello che ci aspetta nella versione finale, tra sistema di volo, combattimenti, dialoghi e quant'altro. Il video mostra anche delle sequenze di gameplay inedite, per la gioia di chi ancora ha dubbi.

Outcast: A New Beginning è il seguito ufficiale di uno dei giochi fondamentali per gli open world moderni, purtroppo non molto fortunato a livello di vendite. Il giocatore torna quindi a vestire i panni di Cutter Slade, con cui dovrà girare in lungo e in largo per il mondo di Adelpha a caccia di invasori robotici. Chi altri può salvare di nuovo la situazione? "L'originale team di sviluppo di Outcast 1 si è riunito per creare questo mondo affascinante, pieno di creature pericolose e dimora dei Talan, un antico popolo il cui destino è divenuto inestricabilmente legato a quello della Terra dopo gli eventi del primo gioco."