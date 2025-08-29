Annunciata la data di uscita di Yooka-Replaylee, arriverà anche su Nintendo Switch 2 e in formato fisico

Il gioco sarà disponibile in formato digitale al prezzo di 29,99 dollari e in formato fisico per PS5, Xbox Series e Switch 2 (con l'intero gioco su scheda) al prezzo di 49,99 dollari. Coloro che sono in possesso l'originale Yooka-Laylee potranno acquistare la versione digitale beneficiando di uno sconto del 30%. Al momento non sono stati ancora svelati i prezzi in euro, ma probabilmente saranno convertiti 1:1.

Playtonic Games ha annunciato la data di uscita di Yooka-Replaylee . La riedizione rimasterizzata di Yooka-Laylee debutterà su PC, PS5, Xbox Series X|S e anche Nintendo Switch 2 il prossimo 9 ottobre .

Non solo un aggiornamento grafico

Yooka-Replaylee è la versione definitiva, rimasterizzata e potenziata del platform 3D Yooka-Laylee, pubblicato originariamente nel 2017. Questa redizione celebra i dieci anni di Playtonic e mantiene lo spirito del gioco originale: un mondo aperto coloratissimo da esplorare, pieno di oggetti da collezionare, enigmi ambientali e nemici stravaganti.

Rispetto al titolo del 2017, Yooka-Replaylee introduce grafica migliorata, animazioni più fluide, una mappa interattiva, una nuova valuta, collezionabili inediti e un sistema di progressione rivisto. Il gameplay è stato affinato sulla base del feedback dei fan, con controlli più precisi, enigmi più bilanciati e una telecamera più fluida.