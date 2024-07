Microsoft svela il Controller Wireless Xbox Sky Cipher con rivestimento blu trasparente

Confermando le indiscrezioni circolate in rete lo scorso mese, oggi Microsoft ha presentato in via ufficiale il Controller Wireless per Xbox Sky Cipher, un modello in edizione speciale caratterizzato da una copertura di colore blu e trasparente nella parte frontale e le impugnature laterali, che permette di vedere l'interno del controller.

Per accentuare l'effetto trasparenza, il controller include elementi metallici e colorati d'argento che risplendono all'interno. Si tratta inoltre del primo pad ufficiale Xbox che verrà venduto con un nuovo packaging che strizza l'occhio all'ambiente: non avrà plastica non riciclabile all'interno e il manuale di carta è stato sostituito da un QR code che rimanda a una versione digitale della guida al'uso. Inoltre, la confezione è il 22% più piccola e il 21% più leggera.