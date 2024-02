I trailer dei videogiochi più ingannevoli di sempre

Creare videogiochi è difficile, sotto più punti di vista, e uno dei tanti problemi che i team devono affrontare è la produzione dei trailer. Il marketing spesso necessità di avere qualcosa da mostrare con anni di anticipo e non si può semplicemente attendere che il gioco sia pronto per far sì che lo studio realizzi un filmato accattivante in grado di sottolineare tutti i pregi del progetto. In questi casi la conseguenza è che i trailer di alcuni videogiochi finiscono per essere solo delle dichiarazioni di intenti, dei falsi o addirittura risultino ingannevoli. Abbiamo quindi deciso di realizzare una piccola lista dei trailer dei videogiochi che più si sono rivelati diversi rispetto al gioco finale. Attenzione, per parlare di alcuni trailer sarà obbligatoriamente necessario fare riferimenti alla trama dei videogiochi, in modalità tali che potrebbero essere considerate spoiler da qualcuno. Leggete a vostro rischio e pericolo.

No Man’s Sky Partiamo da uno dei più famigerati casi di trailer falsi, No Man's Sky. L'open universe di Hello Games venne presentato all'E3 del 2014 con un video a dir poco fasullo, come capimmo tempo dopo. Il gioco si presentava graficamente denso di elementi, tra piante e animali, con la promessa di proporre un numero praticamente infinito di pianeti tutti diversi l'uno dall'altro e soprattutto interessanti. In verità, al lancio era tutto diverso, con una quantità di elementi a schermo ridottissima e tanti pianeti semplicemente vuoti. Per fortuna, Hello Games si è rimboccata le maniche e ancora oggi supporta l'avventura spaziale con tanti contenuti gratuiti (come il recente Omega) che hanno reso No Man's Sky un'esperienza da non perdere.

Watch Dogs Alle volte, invece, i trailer sono fasulli e rimangono fasulli. Un altro famigerato caso è quello di Watch Dogs, il gioco sandbox di Ubisoft che è diventato famoso alla prima presentazione per una grafica che urlava "next gen" e che prometteva gli effetti di luce e di simulazione della pioggia migliori di sempre. Parliamo di dettagli che ancora oggi stupirebbero i giocatori se venissero presentati in un trailer. Peccato che la versione finale di Watch Dogs si sia rivelata graficamente molto meno d'impatto. Non si è trattato di un prodotto orribile, ma è chiaro che il primo trailer non rappresentava le reali potenzialità dell'avventura. In ogni caso la saga è proseguita con altri due capitoli.

Splinter Cell Conviction Rimaniamo in casa Ubisoft e facciamo un esempio di trailer falso, ma in termini più che positivi. Il trailer di Splinter Cell Conviction presentò una versione molto violenta e pronta all'azione del protagonista della saga, Sam Fisher. Fu un dettaglio che i fan non apprezzarono in modo particolare, visto che parliamo di un gioco basato sulla furtività e su un uso ridotto della violenza. Per fortuna, sebbene Fisher si sia rivelato comunque più violento del solito e la trama non sia cambiata rispetto alle premesse, il prodotto finale ha subito una serie di rimaneggiamenti in termini di gameplay e i giocatori hanno trovato più meccaniche 'stealth' di quanto il trailer aveva lasciato presagire. Non tutti i trailer falsi sono negativi!

The Last of Us Parte II I trailer alle volte rappresentano ciò che il gioco sarà, altre volte ciò che gli sviluppatori vorrebbero che la loro opera diventi. Ci sono però rari casi nei quali i team decidono volutamente di falsificare certi elementi dei trailer per ingannare i fan. È il caso di The Last of Us Parte II. Come tutti ben sanno, il gioco inizia con la morte di uno dei protagonisti del primo capitolo, ma il team non voleva che fosse troppo ovvio e per non rovinare la grande sorpresa dell'avventura per PS4 ha deciso di inserire l'uomo in un trailer, mostrandolo in una parte di trama nella quale in realtà non è presente, così da confondere i fan e far rimanere il dubbio fino all'ultimo. Neil Druckmann ha dichiarato nel documentario dedicato a The Last of Us Parte II di avere sentimenti contrastanti sulla scelta e di comprendere che alcune persone si siano sentite ingannate, ma crediamo che sia stata la scelta migliore.

Killzone 2 Continuiamo con i trailer falsi di casa PlayStation e questa volta mettiamo in campo un pezzo da novanta: il trailer di Killzone 2. Sony mostrò, all'insaputa degli sviluppatori, un trailer in computer grafica dello sparatutto di Guerrilla Games, quando ancora il team non aveva realizzato un singolo "triangolo" (l'unità minima dei poligoni coi quali vengono composti gli elementi della grafica in 3D) del videogioco. Si trattava di un video in CGI, assolutamente fasullo, ma molti credettero che si trattasse di gameplay e di un chiaro esempio di quanto PS3 sarebbe stata in grado di fare. Ovviamente non era così e gli occhi più allenati dei giocatori d'oggi sarebbero in grado di discernere l'inganno, ma all'epoca non era poi così semplice.

Halo 5 Guardians Halo 5 Guardians era per certo uno dei giochi più attesi per Xbox One e il trailer promise un'esperienza più drammatica delle precedenti, con un potenziale Master Chief traditore a cui veniva data la caccia da Locke e un nuovo team di Spartan. Quando il gioco è poi stato pubblicato è stato chiaro che il trailer non era rappresentativo dell'esperienza finale, con dialoghi e sequenze del filmato che non sono poi state inserite nel prodotto finito. Nel complesso, la campagna aveva un tono ben diverso rispetto a quanto preventivato e ha deluso i fan che sparavano in qualcosa di nuovo.

Crackdown 3 Dopo la doppietta di Sony, è il momento di una doppietta di Xbox. Crackdown 3 si è presentato con un trailer pieno di esplosioni e distruzione, con la promessa di essere qualcosa di più del classico sandbox. In realtà, però, il gioco finale non si è rivelato per nulla simile a quanto mostrato nel trailer di gameplay che potete vedere qui sopra, sebbene comunque fosse un passo in avanti rispetto al secondo capitolo in termini di possibilità di distruzione ambientale. Purtroppo era anche un'esperienza di bassa qualità, quindi è difficile perdonargli l'inganno.

Cyberpunk 2077 Di Cyberpunk 2077 si è parlato già molto e oramai tutti sanno che CD Projekt RED ha promesso più di quanto poteva realizzare, soprattutto su console di vecchia generazione. Il trailer di gameplay che vedete qui sopra promette una qualità grafica che al lancio non era possibile ottenere, ma anche qualche dettaglio di gameplay che è poi stato scartato. Ad esempio, inizialmente il team aveva mostrato la possibilità di correre liberamente sulle pareti, fattore che è stato eliminato in fase più avanzata di sviluppo poiché complicava il level design. Alle volte gli sviluppatori non ingannano i giocatori volutamente, ma mettono in mostra idee che vengono poi scartate per il bene del prodotto nel suo complesso, purtroppo gli utenti non hanno tutte le informazioni per capirlo e ne escono scottati.

Metal Gear Solid 2: Sons Of Liberty Quello di Metal Gear Solid 2: Sons Of Liberty non è un trailer falso, ma lascia trasparire che il protagonista principale dell'avventura è Snake, quando in realtà per la maggior parte del gioco si controlla Raiden. Snake è persino sulla copertina, certamente per attirare i fan, ma alla fine non è il personaggio col minutaggio maggiore. Ovviamente quando si parla di un'opera come Metal Gear Solid 2: Sons Of Liberty è facile perdonare il team di Konami per aver ingannato un po' il giocatore, visto che l'esperienza finale è un vero capolavoro, ma l'operazione messa in atto da Kojima e sodali ha fatto discutere e fa tuttora parlare molto.