Amazon Kindle Unlimited: due mesi gratis a fine febbraio 2024

Amazon Italia propone ora una promozione molto interessante per Kindle Unlimited: potete reclamare due mesi di uso gratuito. In pratica, si tratta di un risparmio di 19.98€. Ovviamente ci sono delle condizioni per poter sfruttare l'offerta. Il modo più veloce per verificare se è disponibile per voi è andare a questo indirizzo.

Amazon ci ricorda che "I clienti attualmente iscritti a Kindle Unlimited con periodo d'uso gratuito di 30 giorni o con piena iscrizione non possono usufruire dell'offerta promozionale. I clienti che hanno beneficiato di un'offerta promozionale di Kindle Unlimited o del periodo d'uso gratuito di 30 giorni nei trentasei mesi antecedenti l'inizio dell'offerta promozionale potrebbero non essere idonei per tutte le offerte promozionali relative a tale servizio."

Come detto, per essere certi di poter o non poter sfruttare la promozione, vi basta raggiungere la pagina Amazon sopra indicata. Se vedete una casella con scritto "2 mesi (Promozione)" e il prezzo € 0,00 in rosso, saprete che potete usufruirne. Come sempre, il servizio si rinnoverà in automatico, ma potrete tranquillamente disabilitare il rinnovo cancellando l'iscrizione: i libri che avete aggiunto alla libreria rimarranno comunque a vostra disposizione fino alla fine del periodo gratuito anche se cancellate l'iscrizione.