AMD Medusa: primi rumor sulle prossime CPU con architettura Zen 6 e grafica integrata RDNA 5

Mentre il grande pubblico è in attesa di vedere all'opera la nuova gamma di processori AMD basata su architettura Zen 5, in rete iniziano a circolare i primi rumor sulla prossima generazione di chip della casa rossa, in particolare per le CPU client che dovrebbero prendere il nome in codice di "Medusa".

Stando alle dichiarazioni pubblicate dall'insider Everest (@Olrak29_), i "Ryzen Client" di nuova generazione con grafica integrata punteranno tutto su una nuova architettura.