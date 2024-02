AMD conferma che le nuove CPU Ryzen arriveranno nella seconda metà dell'anno

Non è passato molto da quando hanno cominciato a circolare in rete i primi leak circa la nuova generazione di processori AMD Ryzen, la prima che dovrebbe basarsi sulla nuova architettura Zen 5 e che dovrebbe sostituire l'attuale famiglia dei Ryzen 7000.

Solo pochi giorni fa, scrivevamo che le CPU Ryzen di nuova generazione erano probabilmente entrate nella fase di produzione e che l'ingresso in questa fase avrebbe di fatto dato il via al conto alla rovescia per l'arrivo sul mercato.

Durante una chiamata con gli investitori, dove si sono discussi i risultati dell'ultimo trimestre dell'anno, un rappresentante AMD avrebbe confermato senza mezze misure che l'arrivo nelle mani degli appassionati è schedulato per la seconda metà dell'anno e che - quindi - non sembrano esserci ritardi di sorta.

Sembra proprio che AMD ormai non faccia nemmeno più un blando tentativo di nascondere queste informazioni, segno che lo stato dei lavori è decisamente avanzato e che ormai è già tutto ampiamente deciso e, se non altro, nei tempi.