Street Fighter 6, Ed ha un nuovo trailer e una data di uscita

Ed ha una data di uscita: il nuovo personaggio entrerà a far parte del roster di Street Fighter 6 a partire dal 27 febbraio, e Capcom ha approfittato dell'occasione per rivelare i bonus del Fighting Pass che lo riguardano.

Come si vede nel trailer, infatti, utilizzando Ed potremo sbloccare non solo una serie di oggetti estetici per personalizzare il suo aspetto, emote, cornici, musiche, titoli e wallpaper, ma anche il classico picchiaduro a scorrimento Bionic Commando.

Ai tempi dell'annuncio di Ed in Street Fighter 6, Capcom ha descritto il combattente come un "cattivo ragazzo della boxe con poteri psichici", capace dunque di utilizzare diverse abilità per infliggere danni ai propri avversari.