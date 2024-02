Silent Hill: The Short Message, un video di gameplay con i primi 26 minuti

Il publisher ha spiegato sulle pagine del PlayStation Blog che The Short Message è uno dei progetti legati al rilancio di Silent Hill , nato come un esperimento al fine di testare tematiche diverse e più attuali, come quelle legate all'uso degli smartphone e dei social network.

Silent Hill: The Short Message , il gioco gratuito lanciato a sorpresa durante l'ultimo State of Play, è protagonista di un video di gameplay pubblicato da IGN che contiene i primi 26 minuti dell'avventura prodotta da Konami.

Un orrore diverso ma ugualmente inquietante

"La vita sotto quest'ombra diventa ogni giorno più complessa e difficile da sopportare, portando la gente a soffrire sempre di più", ha continuato Okamoto. "Ciò vale soprattutto per le persone che si sentono isolate dalla società, che vengono coperte di offese e insulti su internet e devono sopportare il bullismo e l'emarginazione a scuola. Si tratta di giovani che si ritrovano a dover combattere contro una serie di problemi."

"Abbiamo deciso di basare la storia su dei personaggi giovani. Persone che si sentono smarrite e che soffrono, per le quali può bastare anche un piccolo intoppo per precipitare in una spirale ancora più angosciante e profonda. Allo stesso tempo, però, anche il più piccolo gesto d'affetto può farle tornare a sorridere. Questo rende il gioco un messaggio da parte nostra per tutti coloro che vivono con questo genere di dolore."