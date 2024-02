Epic Games Store: un noto leaker ha svelato i giochi gratis dell'8 febbraio in anticipo

Tramite le pagine del portale francese, l'infallibile leaker billbil-kun ha svelato in anticipo i i giochi gratis in regalo su Epic Games Store la prossima settimana, per la precisione dalle 17:00 di giovedì 8 febbraio fino alla stessa ora del 15 febbraio, che stando alle sue fonti saranno Doki Doki Literature Club Plus! e Lost Castle.

Doki Doki Literature Club Plus! è la versione ampliata e migliorata della celebre visual novel di Team Salvato. Se non sapete di cosa si tratta, parliamo di uno gioco dalla doppia anima. Inizia come una classica visual novel a sfondo romantico, dove il protagonista deve scrivere delle poesie per conquistare una delle quattro fanciulle del club di letteratura. Evitando madornali spoiler, ben presto l'avventura prenderà una piega del tutto differente e inquietante, diventando un horror psicologico pieno di colpi di scena.

Passando a tutt'altro genere, Lost Cast mescola elementi GDR, da beat'em e roguelike con dungeon generati in maniera procedurale. Il gioco ci porterà ad esplorare il castello di Harwood, corrotto da una forza demoniaca, e affrontare nemici sempre più pericolosi sfruttando le abilità, le armi e gli oggetti a disposizione del nostro personaggio. Si tratta di un ottimo gioco per passare qualche serata divertente con gli amici, dato che include anche una modalità cooperativa a quattro giocatori in locale e online.