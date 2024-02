Little Devil Inside: un video di gameplay ci dice che... esiste ancora

Neostream Interactive ha pubblicato un nuovo video di gameplay di Little Devil Inside, che dura più di sei minuti, che sembra avere come unico scopo quello di dirci che il gioco esiste ancora e non è stato cancellato. In effetti già il titolo "Despite all" (trad. Nonostante tutto) è indicativo in tal senso, e fa anche in qualche modo capire che dietro le quinte ci devono essere stati dei problemi.