Foamstars è piaciuto più di Suicide Squad: Kill the Justice League a Famitsu

I voti di Famitsu di questa settimana ci dicono che Foamstars di Square Enix è piaciuto più di Suicide Squad: Kill the Justice League ai redattori della rivista giapponese, utile come sempre per avere il punto di vista dell'oriente su alcuni videogiochi.

La distanza tra i due titoli non è incolmabile, visto che il primo ha preso 33/40 e il secondo 32/40, ma è significativa. Come è significativo il fatto che si tratta di due live service molto contestati in fase di anteprima, pur in un momento in cui il modello sembra aver ripreso vigore anche tra le nuove uscite, grazie a Helldivers 2 e Palworld. Vediamo i voti: