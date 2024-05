La Base verticale per PS5 Slim è in sconto al prezzo minimo storico su Amazon

La Base verticale per PS5 Slim è ora in promozione tramite Amazon Italia . Le offerte di oggi ci garantiscono infatti un sconto del 27% rispetto al prezzo consigliato tipico. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Della spedizione di questo prodotto si occupa Amazon, che segnala inoltre che si tratta del prezzo più basso di sempre per la piattaforma; infatti il prezzo consigliato secondo l'e-commerce è 29.99€.

Base verticale PS5 Slim

Base verticale PS5 Slim

La Base verticale per PS5 Slim non è compatibile con il primo modello di PS5. Questo oggetto è necessario per tenere in sicurezza la console PlayStation 5 Slim (digital o standard) in verticale: non è incluso con la console, deve essere acquistato a parte.

Nella confezione troviamo ovviamente anche la vite di montaggio e il manuale di istruzioni. La vecchia base di PS5 non è compatibile con PS5 Slim. Questo accessorio ufficiale non è sempre disponibile su Amazon, quindi se siete interessati vi consigliamo di non attendere e di acquistarlo, ora che si trova in sconto.