Elden Ring diventerà un corto animato che pare già ora incredibile a livello visivo

Come potete vedere qui sotto, il team sta cercando in questo periodo nuovi animatori che diano il proprio contributo all'anime di Elden Ring.

Il nuovo progetto è in produzione presso SteinsAlterm , un gruppo di produzione indie che si occupa di realizzare e pubblicare online corti animati. Non si tratterebbe quindi di una vera e propria serie televisiva, quando più una produzione minore ma non per questo meno meritevole di attenzione.

Cosa aspettarsi dalla produzione animata e cosa è stato mostrato

Nell'anime di Elden Ring vedremo anche la Sentinella dell'albero?

Secondo una descrizione ufficiale del team, questo corto proporrà "3 minuti pieni di animazione in stile sakuga composti in modo cinematografico che adattano e ricreano momenti di Elden Ring, punteremo a pubblicare la migliore animazione possibile per noi".

Per il momento possiamo vedere tre immagini e una breve gif di quanto possiamo aspettarci dal prodotto di animazione. La prima immagina mostra Melina, la nostra compagna di viaggio in Elden Ring che ci guida verso l'Albero Madre e anche oltre. La seconda immagine mostra poi Maliketh, uno degli ultimi boss, in tutta la sua potenza. La terza immagine mette in luce Radagon, con il suo martello in mano e pronto a dare battaglia.

La gif invece si focalizza su Miquella, o per meglio dire il suo braccio all'interno del bozzolo nel palazzo di Mohgwyn, così come lo vediamo con l'inizio della boss fight con Mohg, Lord del sangue.

