Final Fantasy 9 Remake esiste davvero per un noto leaker, Final Fantasy 10 invece no

Final Fantasy 9 Remake esisterebbe davvero secondo un noto leaker, il quale però ha anche contemporaneamente smentito il fatto che un progetto del genere sia previsto anche per Final Fantasy 10 , sebbene ovviamente non sia escluso che quest'ultimo possa arrivare in un secondo momento.

Proseguono i remake di Final Fantasy?

Final Fantasy 9 rimane uno dei capitoli più amati dagli appassionati

Secondo la fonte in questione, Square Enix starebbe davvero lavorando a un remake di Final Fantasy 9, come riferito da vari rumor precedenti, ma avrebbe smentito anche che ci sia un'operazione simile in corso per Final Fantasy X, e questo è tutto quello che ha riportato al momento.

La questione è ovviamente tutta da confermare, anche perché Square Enix non ha menzionato nulla al riguardo e il fatto che sia ancora impegnata sulla terza parte del remake di Final Fantasy 7 rende difficile pensare che sia iniziata un'operazione simile sul nono capitolo, anche se verosimilmente questa sarà più ristretta.

In ogni caso, si tratta di uno dei capitoli più apprezzati dagli appassionati, dunque l'idea di un suo ritorno verrebbe sicuramente ben accolta da molti, in attesa di ulteriori sviluppi sulla questione.