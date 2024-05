IGN ha acquistato Eurogamer, GamesIndustry.biz, VG247, Rock Paper Shotgun e Dicebreaker

IGN ha acquistato il gruppo editoriale inglese Gamer Network, che include siti come Eurogamer, GamesIndustry.biz, VG247, Rock Paper Shotgun e Dicebreaker. Come conseguenza dell'acquisizione sono stati effettuati alcuni licenziamenti.

Oltre alle testate appena elencate, il Gamer Network possiede quote di siti come Digital Foundry, Outside Xbox e il network Hookshot, che a sua volta include Nintendo Life, PushSquare, PureXbox e Time Extension.

Non rientrano invece nell'acquisizione gli eventi EGX e MCM, nonché il brand digitale Popverse, che resta di proprietà di ReedPop. Si tratta, ad ogni modo, di un'operazione clamorosa se consideriamo il colosso che ne viene fuori.

IGN Entertainment è infatti già proprietaria di IGN, MapGenie, HowLongToBeat e Humble Bundle.