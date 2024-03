Final Fantasy 14 e Final Fantasy 9: il 'segreto' di Square Enix è il remake o la serie?

I bonus a tema Final Fantasy 9 per Final Fantasy 14 non sarebbero molto interessanti di per sé, ma è quello che Yoshi-P ha detto sul palco dopo l'annuncio che ha fatto veramente alzare la testa ai fan. "Avrete notato molti riferimenti a Final Fantasy 9, ma il motivo è un segreto", ha detto rifiutandosi poi di aggiungere qualsiasi altro commento.

Parlando durante il PAX East, il director di Final Fantasy 14 Naoki "Yoshi-P" Yoshida ha annunciato degli extra a tema Final Fantasy 9 per la Collector's Edition e la Digital Collector's Edition dell'espansione di Final Fantasy 14 Dawntrail . Questo ha dato il via a nuove voci su un remake di Final Fantasy 9 .

Final Fantasy 9. i rumore sul remake

Il cast di Final Fantasy 9

Ricordiamo che le voci sul remake di Final Fantasy 9 sono circolate da quando questa versione del gioco è emersa come parte di un leak di Nvidia del 2021. Si trattava di una lista di giochi, molti dei quali sono effettivamente stati annunciati ed è da molti considerata come vera. Ovviamente è possibile che la lista sia solo un insieme di speculazioni talmente sicure da risultare poi vere o che semplicemente sia vera ma vecchia e che Square Enix abbia cambiato i propri piani negli anni e che non ci sia alcun remake di Final Fantasy 9 in arrivo.

Ricordiamo poi che è stata annunciata una serie animata per Final Fantasy 9: è possibile che il segreto di Yoshi-P sia legato a questa e non a un remake del gioco.