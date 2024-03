Captain America: Brave New World, Bucky non comparirà nel film

Anthony Mackie ha confermato che Bucky non comparirà in Captain America: Brave New World, il film che racconterà di come Sam Wilson abbraccerà appieno il suo nuovo ruolo nel Marvel Cinematic Universe.

Dopo gli eventi narrati nella serie televisiva The Falcon and the Winter Soldier, Mackie sperava di potersi riunire con Sebastian Stan e finanche Daniel Bruhl, che interpretano rispettivamente Bucky e Zemo, ma a quanto pare la pellicola si focalizzerà sulla figura di Sam Wilson.

"Ero entusiasta all'idea di poter girare una seconda stagione di The Falcon and the Winter Soldier perché io e Sebastian avremmo potuto essere pagati per divertirci insieme", ha detto Mackie. "Io, lui e Daniel Bruhl siamo una specie di tempesta perfetta di felicità."

"Quando hanno deciso di tornare al cinema, è andata com'è andata, ma non ci sono più i miei amici. Questo smorza un po' l'entusiasmo", ha ammesso l'attore.