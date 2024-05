33 Immortals: beta gratis disponibile da oggi per per il roguelike cooperativo

Thunder Lotus Games ha aperto da oggi il periodo di beta test gratuito per 33 Immortals, dando la possibilità ai giocatori di provare il titolo in questione per alcuni giorni, e consentendo così anche agli sviluppatori di raccogliere una buona quantità di feedback.

Come annunciato in precedenza, il beta test a numero chiuso si terrà dal 24 maggio al 2 giugno e consentirà di effettuare una prova approfondita sul gioco in questi giorni, in attesa di conoscere poi la tempistica di lancio della versione definitiva.

Per partecipare è necessario registrarsi sul sito ufficiale ed essere sorteggiati per entrare a far parte della prova, che si terrà su Xbox Series X|S e PC.

33 Immortals è un particolare action roguelike cooperativo che ha, come caratteristica peculiare, il fatto di presentare una modalità multiplayer estesa a comprendere ben 33 giocatori, cosa da cui deriva anche il titolo stesso del gioco.