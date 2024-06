XDefiant avrà vari cross-over con famose saghe di Ubisoft: vediamo quali sono per un dataminer

Secondo quanto indicato da un dataminer, tanti nomi famosi di Ubisoft saranno al centro di un cross-over con XDefiant. Ovviamente non si tratta di informazioni ufficiali, ma di leak che dovranno essere confermati dall'editore stesso. Sebbene quanto indicato provenga direttamente dal gioco, è sempre possibile che certi contenuti non vengano mai completati e attivati.

XDefiant , il nuovo sparatutto multigiocatore free to play di Ubisoft, è partito bene, ma ovviamente andrà sostenuto con nuovi contenuti in modo regolare se desidera mantenere i giocatori all'interno delle proprie partite. Uno dei modi per farlo è con cross-over con saghe apprezzate, che attirino lo sguardo di chi ama gli altri giochi. È una tattica usata da tante saghe, come Fortnite e Call of Duty, e che pare sarà utilizzata anche dall'FPS francese.

Le saghe Ubisoft che dovrebbero comparire in XDefiant

Su Twitter, l'utente RogueTX ha iniziato a condividere una serie di contenuti scoperti nei file dello sparatutto. Vari suoi tweet, però, sono stati rimossi da Ubisoft tramite DMCA, fattore che aiuta a pensare che le informazioni siano assolutamente corrette.

Secondo quanto indicato, nei prossimi 12 mesi XDefiant riceverà questo tipo di contenuti:

Assassini da Assassin's Creed

Operatori da Ghost Recon Breakpoint

Membri del GSG9 da Rainbow Six Siege

Gli Highwaymen di Far Cry New Dawn

Pare poi che vi saranno contenuti basati su The Crew - il gioco di auto a mondo aperto - e persino con i Rabbids. Chiaramente ci saranno anche nuove armi e nuove modalità, come Deathmatch a squadre, Cattura la bandiera, Infezione e non solo.

Il dataminer è stato in grado di trovare vari asset del videogioco, come icone, nomi di mappe, render dei personaggi, animazioni e non solo. I contenuti come detto sono però stati bloccati da Ubisoft quindi attualmente non vi è praticamente più nulla da vedere online. Sappiamo solo che sono stati trovati.

Ricordiamo anche che i piani di Ubisoft potrebbero cambiare, quindi non fate troppo affidamento su quanto indicato.

Infine, vi segnaliamo che se credete che XDefiant vi metta sempre contro giocatori troppo forti, avete torno, siete voi che siete scarsi conferma Ubisoft