Take-Two vuole portare le sue IP su mobile, è il publisher di GTA, Red Dead Redemption e Borderlands

Per chi non lo sapesse, si tratta di una compagnia altamente specializzata in titoli per iOS e Android e autrice di successi come FarmVille e Words with Friends. È stata acquisita da Take-Two nel 2022 per ben 12,7 miliardi di dollari , una delle acquisizioni più costose di sempre nel settore videoludico.

Take-Two il gigantesco publisher a capo di Rockstar Games (Grand Theft Auto e Red Redemption) e 2K Games (Borderlands, Bioshock e giochi sportivi come NBA 2K) ha ribadito la volontà di portare i suoi franchise maggiori su dispositivi mobile facendo leva su Zynga , per quanto il piano è stato messo in secondo piano.

Le parole del CEO Strauss Zelnick sui piani mobile di Take-Two

Già all'epoca dell'acquisizione l'azienda aveva manifestato la volontà di avvalersi della competenza di Zynga per realizzare dei giochi mobile delle sue IP di maggior successo. Tuttavia, come Roma non è stata costruita in 7 giorni, allo stesso modo un'operazione simile richiede tempo e per il momento non abbiamo visto, ad esempio, un GTA o un Borderlands realizzati appositamente per iOS e Android.

Il cast del primo Borderlands

In un'intervista rilasciata durante una conferenza di TD Cowen, alla domanda se Take-Two avesse fatto dei progressi in tal senso negli ultimi due anni o se addirittura l'idea di realizzare delle versioni mobile dei giochi di Rockstar Game e 2K Games fosse ancora in piedi, il CEO Strauss Zelnick ha risposto:

"È gentile a chiederlo in questo modo", ha risposto Zelnick. "In realtà stai dicendo: "Non l'avete fatto, cos'è successo?". E la risposta è che, e l'ho detto anche all'epoca, "questa è un'opportunità per creare sinergie di guadagno, ma probabilmente non è la migliore, perché anche i titoli mobile basati su IP tradizionali consolidate possono fallire, e i titoli più grandi nel mobile sono ovviamente giochi creati da zero appositamente per quel mercato".

"Ora, quello che la gente si sta chiedendo è: "Perché non fate quello che ha fatto Activision conCall of Duty Mobile?" Ma la risposta è che Call of Duty è un superset. Praticamente tutto il resto è impallidito al confronto nel nostro spazio". Per inciso, Call of Duty Mobile ha totalizzato 650 milioni di download nel 2022, a tre anni dal lancio.

John Marston, il protagonista di Red Dead Redemption

"Quindi abbiamo capito che i più grandi successi nel mobile tendono a essere giochi nativi per questo mercato, Match Factory è un grande esempio. Detto questo, mi piacerebbe poter annunciare un titolo mobile di successo basato su una vecchia IP di Take-Two, e sono abbastanza sicuro che saremo in grado di farlo, ma hai ragione sul fatto che questo piano è stato un po' messo in secondo piano, in favore di un mucchio di altre opportunità".