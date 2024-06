Pokémon Scarlatto e Violetto vi regalano un Talonflame competitivo con questo codice promozionale

Potrete riscattare la creatura in questione tramite il codice promozionale "F1ARR0W23MASTER" . Ma fate in fretta, questo regalo sarà disponibile solo fino alle 17:00 italiane di domani , domenica 2 giugno. Potrete riscattarlo connettendo il vostro Nintendo Switch alla rete e segliendo la voce Pokértale dal menu di pausa e successivamente la funzione "Dono Segreto". Una volta fatto, cegliete l'opzione "Tramite codice seriale / password" e immette il codice indicato qui sopra. Completato questo passaggio otterrete il vostro regalo.

Proseguono i regali di Game Freak e The Pokémon Company per i giocatori di Pokémon Scarlatto e Violetto . Questa volta si tratta di un esemplare di Talonflame pensato appositamente per i match online e basato sull'esemplare utilizzato dal campione dei Japan Championships di Pokémon dello scorso anno.

Le caratteristiche del Talonflame gratis di Scarlatto e Violetto

Come accennato in apertura, il Talonflame in regalo è un esemplare "addestrato" appositamente per dominare nei match online contro altri giocatori. In particolare, il Pokémon possiede il teratipo Spettro e una natura Decisa. La sua abilità è Aliraffica, che potenzia le abilità Volante se ha i PS al massimo, e le seguenti mosse: Acrobazia, Ventoincoda, Protezione, Anticipo. Chiaramente volendo potrete insegnargli nuove mosse per meglio integrarlo nella vostra strategia.

Rimanendo in tema di Pokémon Scarlatto e Violetto, proprio in queste ore si sta svolgendo un nuovo evento Raid Teracristal a tempo limitato con protagonista Swampert, la forma evolutiva finale di Mudkip, uno dei Pokémon Starter della regione di Hoenn nei giochi di terza generazione. Anche in questo caso avete poco tempo: terminerà il 2 giugno.